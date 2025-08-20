「ヤクルト７−２巨人」（２０日、神宮球場）巨人・一塁手のリチャードが打者走者と接触し、悶絶して倒れた。場面は五回、先頭・増田珠が三塁ゴロを放ち、一塁ベースへ駆け込んだ。タイミングは完全なアウトで、リチャードは腰を落として捕球。その際、駆け抜けようとした増田珠の左膝がリチャードの左腰にぶつかった。リチャードはその場で倒れこみ、悶絶。トレーナーも駆けつけたが、数分の中断を経て再開となった。そ