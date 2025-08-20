高崎市役所 群馬県高崎市は放課後児童クラブの運営に関わる保護者の負担を減らすため、来年度から外部の法人に委託できるようにすると発表しました。 高崎市では、公営の４カ所を除く１０１カ所の放課後児童クラブの運営を、地域の役員や保護者でつくる運営委員会が担っています。しかし共働き世代の増加などもあり、保護者の負担が大きいことが課題となっていました。 そこで、高崎市は来年度から放課後児童クラブごとに