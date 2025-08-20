◇セ・リーグ広島ーDeNA（2025年8月20日横浜）えっ？坂倉？板倉？広島の5番で出場した坂倉が、場内アナウンスで名前を間違えられる場面があった。3―5の5回2死。最初のアナウンスは「5番・キャッチャー・板倉（いたくら）」だった。これに場内がざわつき、次の瞬間に「失礼いたしました。坂倉（さかくら）」と訂正された。「坂倉」はその打席で左前打を放った。