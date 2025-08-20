俳優の山田裕貴（３４）が２０日、都内で映画「ベートーヴェン捏造」（９月１２日公開）のプレミアムナイトイベントに登壇した。今作は天才音楽家・ベートーヴェンの崇高なイメージを、山田が演じる秘書・シンドラーが捏造（ねつぞう）する物語。キャスト陣はレッドカーペットを歩き、華やかに登場した。衣装は１９世紀に近いもので、山田は「１９２０年代ぐらいのものなんですよね、僕が着ているのは。（実際の）時代はもうち