２０１４年８月の広島土砂災害で被害を受けた安佐南区八木にある小原山地区で暮らす財原一夫さんは、犠牲者の名前が刻まれた慰霊碑に手を合わせ、周囲の清掃も続けてきました。仲の良い友人を失った悲しみと後悔を抱えながら、ここに住み慰霊碑を見守り続けています。慰霊碑の前で、花の手入れをする男性がいました。この地域に住む、財原一夫さん、７７歳です。■塚原気象予報士、財原一夫さん「暑いですね」「ね。ほんと今年は、