カンボジアで特殊詐欺に関わった疑いの日本人29人を逮捕。8月20日夕方、セントレアに到着しました。日本を狙った特殊詐欺のかけ子とみられる男女29人は、カンボジアから移送されるチャーター便の機内で逮捕され、20日午後5時半ごろ、中部国際空港に到着しました。カンボジア北西部の都市・ポイペトで今年5月、愛知県警の情報をもとに日本を狙った特殊詐欺の拠点が摘発され、現地当局が29人を拘束していました。