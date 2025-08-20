警察と児童相談所が虐待を受けている児童を適切に保護するための合同訓練を行いました。 20日に長崎市で行われた児童相談所と警察の合同訓練。 虐待を受けている児童を適切に保護するために10年以上前から行っていて、今年は約40人が参加しました。 訓練は児童虐待の疑いがある家庭を訪問し子どもを保護する想定です。 現場は緊張感漂う雰囲気に。 警察官と児童相談所の職員が協力して、子どもの保護に取り組みます