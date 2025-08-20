「多摩川のおんなカップ」（２０日、多摩川）相馬翔（２４）＝埼玉・１２５期・Ｂ１＝が初日５Ｒで６コースから３着と奮闘した。それでも一時は２着を走っていただけに「Ｆ休みで３カ月休んだ分のレースミスですね」と苦笑いしながら、２周２Ｍでターンマークに接触したことを悔やんだ。「伸びはいいけど、乗り心地やターン回りはあんまり良くない。完全に伸びに寄りな感じ。その分、スリット近辺とか道中の直線とかはいい