熊本市中央区の書店が営業時間外に無人で対応するシステムを県内で初めて取り入れました。書店の経営難が全国的な課題になる中、熊本で初めての試みとは。■東島大記者「現在時刻は午前10時前です。こちらのお店開店時間が午前11時ですので、まだ閉まっています。でもこのQRコードを登録した私の携帯で読み取りスマホをかざすと、ドアが開いて中に入ることができます。店内に入ると客は私ひとり、本を独り占めしているような