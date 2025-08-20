タレント・かとうれいこが２０日に自身のインスタグラムを更新。夏の最新ショットを公開した。「昨日会った人にコアラ鼻って言われた。私ってコアラ鼻？！」と驚く様子を見せ、鼻筋の通った真正面ショットと鼻の輪郭が分かりやすい横顔ショットを披露したかとう。大人っぽい麦わら帽子にバカンス感を引き立たせるブレスレットとキャミソールを合わせたスタイルは、リゾート感満載の出来になっている。また、美しいショットに