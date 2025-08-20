双子の妊娠を公表したタレントで歌手の中川翔子（40）が20日、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用い、AIで生成した子どもの予想図を公開した。中川は「grokに双子息子想像図かいてみてもらった。わたし成分しか入ってないけど!」とAIで生成した、中川に似た双子の男児を公開した。中川は「名前浮かぶヒントにならないかなぁと思ったんだけどサッパリ浮かばないままだわ!なんで難しいんだ、、」とぼやいた。