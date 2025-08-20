鹿児島市で開催中の「田中達也展みたてのくみたて」の来場者が8万人に達し、20日、セレモニーが開かれました。 鹿児島市の黎明館で開かれているMBCが主催の「田中達也展みたてのくみたて」。20日は来場者8万人達成を記念し、竹くる美さんと娘の美祐さん親子がセレモニーに参加しました。 夏休みの思い出作りのため鹿屋市から訪れた竹さん親子には、田中達也さんからサイン入り図録が贈られました。 （竹さん親子）