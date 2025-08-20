第１０７回全国高校野球選手権大会の神奈川代表で出場し、１９日の準々決勝で敗れた横浜が２０日、滞在していた大阪市内のホテルから横浜への帰路についた。県岐阜商との一戦は白熱した歴史的名勝負となったが、延長１１回タイブレークの末に７―８でサヨナラ負け。夏が終わった。＊＊＊最速１４６キロを誇るエース左腕で、４番も務めた奥村頼人（３年）は死闘から一夜明け、「ずっとプレッシャーと闘っていた１年でした