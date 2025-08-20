◆プロ・アマ交流戦巨人３軍０―１中大（２０日・Ｇタウン）巨人の育成３年目・森本哲星投手が先発で登板。今季最長の５イニングを投げて、３安打無失点の好投を見せた。「力感なく投げられるのが特徴。全体的にボールを低めに集められて、しっかり厳しいコースをつけていた」。プロ注目の打者も名を連ねた中大打線を相手に、テンポ良く７２球。球速以上に打者が速さを感じる独特の直球を武器に、各打者を押し込んだ。駒田３