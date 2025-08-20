◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節町田―Ｇ大阪（２０日・Ｇスタ）４位町田と１２位Ｇ大阪の一戦は前半を終了し、１―０でホームの町田がリードしている。町田は６月以降、リーグ７連勝中。最近５戦連続無失点と守備が好調だ。ＦＷ西村拓真が３試合ぶりに復帰した。町田は前半１７分、左ＣＫから、クロスボールを中央でフリーとなった主将ＤＦ昌子が頭で合わせ、ゴール左に先制点を決めた。今季初ゴールで右手を突き上げ、喜