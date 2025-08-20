8月20日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、東京新聞の「街のあちこちで「命綱」が切れている目の不自由な人を苦しめる点字ブロックの寸断たとえ1枚分の隙間でも…」という記事を受けて大竹がコメントした。 視覚障害者の歩行を助ける点字ブロックの「断絶」を直して――。東京都の豊島区盲人福祉協会が7月、地下鉄出入り口や駅と公道の間のブロックが途切れているとして、区に改善を求める