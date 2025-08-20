南さつま市のスーパー「ピコ」などを経営する「タイヘイ」が、「ニシムタ」との経営統合を発表しました。 ニシムタとの経営統合を発表したのは、鹿児島県南さつま市の「タイヘイ」です。タイヘイによりますと、2社は今年2月から協議を始め、今月19日付けでタイヘイがニシムタの100パーセント子会社のグループ企業になったということです。 タイヘイが経営する南さつま市の「ピコ」と日置市の「タイヘイ