７日、アルタシュ水利ハブプロジェクト。（ドローンから、ウルムチ＝新華社記者／周佳誼）【新華社ウルムチ8月20日】中国新疆ウイグル自治区カシュガル地区莎車（ヤルカンド）県霍什拉甫郷とクズルス・キルギス自治州阿克陶（アクト）県庫斯拉甫郷の境界に位置する阿爾塔什（アルタシュ）水利ハブプロジェクトは、山岳地帯を流れるヤルカンド川で実施されている重要な水利事業となっている。貯水容量は22億4900万立方メートル、