今年の一番茶の生産量が発表され、鹿児島県が静岡県を抜き、初めて日本一になりました。 農林水産省によりますと、今年の一番茶の荒茶生産量は、鹿児島県は8440トンで、これまで1位だった静岡県を320トン上回り、トップになりました。鹿児島県が一番茶の生産量で日本一になるのは、1991年の統計開始以来、初めてです。 農水省は、要因について、鹿児島県は面積あたりの茶葉の収穫量が多いうえ、天候に恵まれ生育が順調に進んだた