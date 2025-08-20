7月の参院選で鹿児島選挙区の候補者が落選したことを受けて、自民党県連の森山会長と野村選対委員長は辞任の意向を示していましたが、一転して2人とも続投することが決まりました。 20日は東京の自民党本部で県連の常任顧問会議が開かれ、今月4日の会合で辞意を示していた森山会長と野村選対委員長の去就について話し合われました。 会議は非公開でしたが、出席者によりますと、三反園議員と宮路議員が森山会長の続投を求め、県