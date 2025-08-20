会談前に握手する国連のグテレス事務総長（右）と石破首相＝20日午後、横浜市（代表撮影）石破茂首相は20日、横浜市で開幕した「アフリカ開発会議（TICAD）」のため来日したアフリカ諸国首脳や国際機関代表らとの「マラソン会談」をスタートさせた。22日までの期間中、約30人との個別会談を予定しており、2国間関係を強化したい考えだ。首相は、国連のグテレス事務総長との会談で「国連と多国間主義にコミット（貢献）していく