秋田朝日放送 県内は20日にかけて内陸を中心に大雨となり、仙北市では桧木内川が氾濫しました。気象庁は秋田など東北北部に線状降水帯が発生する可能性があるとして、さらなる雨量の増加に厳重な警戒を呼び掛けています。 午前９時の県砂防課の仙北市上桧木内宮田観測点の情報カメラの画像です。午前８時半、桧木内川が氾濫し道路などに水が流れ込みました。午前１１時前の秋田内陸線羽後中里駅では、周辺の道路や田んぼが