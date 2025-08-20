◇セ・リーグ巨人―ヤクルト（2025年8月20日神宮）巨人のリチャード内野手（26）が20日のヤクルト戦（神宮）で「7番・一塁」に入って先発出場。2試合連続で相手選手と交錯してもん絶し、その後、適時打を放つも走れずに代走を出されてベンチに下がった。1―3で迎えた5回裏の守り。ヤクルト先頭の1番・増田が三塁線に痛烈な打球を放ち、これを逆シングルで仕留めた三塁手・岡本が一塁へワンバウンド送球した。一塁ベー