（台北中央社）台湾高速鉄道（高鉄）は20日、日本から導入予定の新型車両の形式名を「N700ST」とすると発表した。第1編成は早ければ今年年末にも塗装作業に入る見込み。明るいホワイトを基調に、オレンジとブラックのラインが伸びる塗装デザインも公開した。高鉄は、N700STの「T」は台湾を意味し、塗装は700Tの精神を受け継ぎ、ブランドイメージの統一と継続を図ると説明。車両は東海道新幹線のN700Sをベースにしつつ、高鉄のニー