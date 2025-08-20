大分トリニータは20日、片野坂知宏前監督の退任後初めて公開練習を行い、後任の竹中穣新監督のもとで新たなスタートを切りました。 大分トリニータは成績不振のため18日、片野坂氏との監督契約を解除しました。 竹中穣新監督 20日は片野坂前監督退任後初めてとなる公開練習が行われ、ヘッドコーチから昇格した竹中穣新監督がチームの指揮を執りました。 トリニータは9試合