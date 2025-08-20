アーティストのこっちのけんと（29）が20日放送のTOKYOFM「THETRAD」（月〜木曜後3・00）にゲスト出演。トーク面でロールモデルにしているアーティストを明かした。番組内でパーソナリティーのハマ・オカモトから「けんとくんってしゃべるのは得意なんですか？MC的な」と聞かれる場面があった。これにこっちのけんとが「苦手ですけど、結果的にめっちゃしゃべっちゃってます」と笑いながら明かすと、ハマは「今日や