20日も大分県内各地で35度以上の猛暑日を観測する暑さとなりました。 燦々と降り注ぐ日差しの下、大輪を咲かせる鮮やかな黄色の花たち。 豊後高田市の長崎鼻リゾートキャンプ場ではヒマワリが見頃を迎えています。 16ヘクタールの畑におよそ160万本が植えられていて20日も多くの人が訪れていました。 ◆長崎から訪れた人「すごくきれい」 ◆大分市内から訪れた人「ヒマワリがすごくきれいで癒された」 ◆東京か