◇パ・リーグ日本ハムーオリックス（2025年8月20日エスコンF）日本ハムのフランミル・レイエス外野手（30）が20日、オリックス戦（エスコンF）に「4番・DH」で先発出場。5回に2打席連発となる25号2ランを放った。2−2の5回2死一塁、オリックス2番手・入山の初球、151キロの直球を仕留めた。右翼席へ弾丸ライナーで飛び込む25号2ランで勝ち越しに成功した。「大きい当たりではなく外野の間を抜いて、ジェッシー（水谷）