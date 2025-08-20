陸上のトワイライト・ゲームスが２０日、神奈川・日産スタジアムで行われ、男子１００メートルは１０秒１５（向かい風０・３メートル）で小池祐貴（３０＝住友電工）が優勝した。１６日に行われた直近の福井ナイトゲームズでは１０秒０８でマーク。小池にとって、今大会が世界選手権（９月、東京・国立競技場）の参加標準記録（１０秒００）切りを目指す最後のチャンスだったが、惜しくも届かなかった。試合後の取材では「切れ