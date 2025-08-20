巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）が２０日のヤクルト戦（神宮）に「２番・左翼」で先発出場。５回の３打席目で空振り三振に倒れると怒りを爆発させてバットを真っ二つにへし折った。フラストレーションを爆発させた。初回の１打席目は見逃し三振、３回の２打席目は遊飛に倒れると、５回一死一塁で回ってきた３打席目でも相手先発アビラの投じた４球目・１３４キロのチェンジアップにバットは大きく空を切って空振り三振