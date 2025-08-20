20日午後、千葉県松戸市で70代の男性が屋外で倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。熱中症が原因とみられています。松戸市消防局によりますと、20日午後3時半すぎ、松戸市田中新田で、発見者から「70代男性、倒れている」と119番通報がありました。70代の男性が屋外で倒れていて、意識はありましたが会話ができず震えていたということで、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。熱中症が原因と