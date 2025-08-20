2025年8月19日、中国メディアの極目新聞によると、雲南省昆明市在住の女性の部屋で停電をきっかけに隠しカメラが見つかり、警察が捜査を進めている。雲南省昆明市在住の張さんは10日に停電が発生した際、応接間の中央にぶら下がっている照明の電球から微弱な緑色の光が出ているのを見つけたが、窓の外から飛び込んで来たホタルのような虫だと思い込んでいた。翌日になっても緑色の光が消えなかったため、その時初めて異常に気づい