歌い手として人気を博したｌｕｚ（ルス）さんの公式Ｘが２０日に更新され、ｌｕｚさんが１９日に死去したことを公表した。公式Ｘは【訃報のお知らせ】とのタイトルの文書を投稿。「弊社所属のアーティストｌｕｚ（本名：帯刀光司）」が、２０２５年８月１９日、急逝いたしました。あまりに突然の出来事に、関係者一同、深い悲しみに暮れております。生前に賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申