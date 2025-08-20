フードライターの中山秀明さんが、話題のチューハイ＆果実酒を実際に飲み比べ、香りや味わいをチャートで数値化！サントリー「-196〈レモン〉」の生搾り感あふれる爽快さ、アサヒ「贅沢搾りマンゴー」の鮮烈なトロピカル感、そしてキリン「フルーツ・クーラー ピーチ」のキュートで食事にも合う果実味。それぞれの個性を活かしたペアリングも参考にすれば、“次に飲む一本”が見つかるはず。 生搾りのような、フレッシュで