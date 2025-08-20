抗日戦争勝利80周年記念の軍事パレードに向けて訓練を行う中国軍兵士＝20日、北京（共同）【北京共同】中国軍の当局者は20日、記者会見し、抗日戦争勝利80周年を記念する9月3日の軍事パレードに戦闘機や無人機を含む多数の新型兵器が登場すると明らかにした。いずれも国産で現役の主力兵器だと述べ「軍の強大な戦略抑止力を示す」と主張した。一部メディアに軍事パレードに向けた兵士らの訓練の様子も公開し、準備の周到さをアピ