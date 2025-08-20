昨年3月、父の遺影を前に記者会見する「大川原化工機」元顧問相嶋静夫さんの長男＝東京・霞が関の司法記者クラブ機械製造会社「大川原化工機」（横浜市）を巡る冤罪事件で、被告のまま72歳で亡くなった同社元顧問相嶋静夫さんの遺族に、警視庁と東京地検が25日に直接謝罪する方向で調整していることが20日、同社側への取材で分かった。6月20日には、警視庁の鎌田徹郎副総監と東京地検の森博英公安部長（当時）らが同社を訪れ、