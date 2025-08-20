国士舘大学の男子柔道部員2人が大麻を所持したなどとして逮捕された事件で、警視庁は、新たに別の部員2人を書類送検しました。【映像】国士舘大学「鶴川寮」外観国士舘大学の男子柔道部の19歳と20歳の部員は、6月に東京・町田市の「鶴川寮」で、麻薬の入った液体約0.079gを所持した疑いで20日、書類送検されました。捜査関係者によりますと、これまでに逮捕された部員の供述や6月に行った寮の家宅捜索などから、今回、2人が