インターネット通販で商品の配達時に代金を支払う「代引き」でのトラブルが相次いでいるとして、注意が呼びかけられました。【映像】“代引き”トラブル 国民生活センターが注意呼びかけ国民生活センターによりますと、ネット通販における「代引き配達」によるトラブルが1年前の同じ時期と比べて約3倍に増えています。代引き配達は商品の引き換えと同時に代金を支払うため、商品が届かないリスクはないものの、問題が発覚す