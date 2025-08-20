「ヤクルト−巨人」（２０日、神宮球場）巨人のトレイ・キャベッジ外野手のフラストレーションが爆発。空振り三振に倒れた直後、バットをへし折り、球場は騒然となった。２点ビハインドの五回１死一塁の攻撃。キャベッジは、アビラの低めの変化球の前に空振り三振を喫した。その直後、助っ人の表情が険しくなりいきなり右太ももでバットを真っ二つにへし折った。スタンドからはどよめきが起こり、ベンチの阿部監督も驚いたよ