ニッポン放送が8月最後の週末に、『週末サザンオールスターズ・フェスティバル！』と題した特別企画を展開する。8月30日と31日の2日間にわたり、同局の人気音楽番組でサザンオールスターズの名曲を特集する生放送が実施される。【写真】『サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』の模様初日となる30日は、八木亜希子がパーソナリティを務める『八木亜希子 LOVE＆MELODY』（毎週土曜前8：30〜）。この