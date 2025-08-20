【MLB】ロッキーズ4ー11ドジャース（8月19日・日本時間20日／デンバー）【映像】大谷、あっという間の“生還シーン”ドジャースの大谷翔平投手がロッキーズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。豪快な1発に加え、驚愕の快足でもファンを驚かせる場面があった。この日のドジャースは序盤から圧倒的な攻撃力を発揮。3回までに7点を奪い、一方的な展開に持ち込んだ。しかしその後は中盤に失速し、スコアボードには「0」が並ぶ。ロッキ