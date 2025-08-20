19日夜、オレンジ色の光が下に向かって流れていきました。県内など全国各地で目撃されたこの光の正体は？こちらの映像は、19日午後11時8分ごろの福岡空港です。オレンジ色の光が下に向かって流れていきました。この強い光は、同じ時間、全国各地で確認され、真っ暗闇から、一瞬にして昼間のような明るさに。SNS上ではこの光り輝く物体を「隕石では！？」などの話題でざわつきました。この光る物体は鹿児島市新栄町を走行し