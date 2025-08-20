「日本ハム−オリックス」（２０日、エスコンフィールド）日本ハム・レイエスが２打席連続となる２５号勝ち越し２ランを放った。五回の第３打席、オリックス２番手の入山からライトスタンドへと放り込んだ。球場は大盛り上がりとなった。四回には２４号同点弾を放っていた。現在、パの本塁打王をひた走るレイエス。この日、ソフトバンク・山川が２０号を放ち、一時３本差に迫ったが、２連発で突き放し、再び独走態勢に入