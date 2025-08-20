札幌市東区で乗用車が電柱に衝突する事故があり、運転していた６０代の男性が病院に搬送されました。命に別条はないということです。根元から折れた２本の電柱。車のフロント部分は大破し、信号は大きく傾いています。事故があったのは札幌市東区丘珠町にある苗穂・丘珠通りの交差点です。８月２０日午前８時ごろ、通りかかった人から「電柱に車がぶつかって煙のようなものが出ている」と消防に通報がありました。この事故で、車を