２０１４年８月の広島土砂災害で被害を受けた安佐南区緑井・八木地区には、今年４月に広域避難路「川の内線」が完成しました。これまでの主要道路は住宅の間を縫うような狭い道路で、緊急車両のすれ違い等は困難な状況。安全面の強化に住民も期待を寄せています。■塚原気象予報士「こちらが２年前に一部開通した広域避難路・長束八木線です。ここから直結するような形で国道までのびているのがこの春完成した川の内線です」八木・