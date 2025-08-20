大磯警察署（資料写真）神奈川県警・大磯署は２０日、二宮町に住む６０代男性が２〜５月、警察官や検察官らを装った男らに現金計１億４１６１万４千円をだまし取られたと発表した。署によると、２月２日から５月７日までの間、携帯電話事業者のお客さまサポートセンター、警察官、検察官を装った男らから、男性宅の固定電話やスマートフォンのメッセージアプリなどに、「あなた名義の携帯電話が有料サイトに登録され未納料金が