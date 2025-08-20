今回の記録的大雨による被害の状況を確認するため木村知事は、きょう玉名市を視察しました。玉名市を訪れた木村知事は、藏原隆浩市長とともに、被災した住宅地などを訪問し、被害当時の聞き取りをしたり、復旧の状態を確認したりしました。■住民「今回は（いつもと反対側）から水が来て境川が氾濫しているし横からも氾濫するから流れない、溜まる」 11日にかけて大雨特別警報が出された玉名市では、きょうも住宅の片づけや清掃