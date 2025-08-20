記録的な大雨の影響で、土砂災害の被害が拡大する恐れがあるとして熊本市北区の6世帯へ発令された避難指示が継続しています。 【写真を見る】「ぞっとした。ちょっとでも逃げ遅れたら生き埋めに…」避難指示続く熊本市北区の6世帯不安拭えず引っ越しも視野に 熊本市北区清水万石1丁目の住宅地では、8月10日から11日にかけて降った大雨で裏山が崩れ、今でも雨が降ればさらなる土砂崩れの恐れがあるとして、おととい（18日）、避