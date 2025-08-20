元AAAの浦田直也（42）が20日、自身のインスタグラムを更新。シンガー・ソングライターASKA（67）のコンサートに訪れたことを明かした。浦田は「『Who is ASKA!?』全国ツアーファイナル市川公演おつかれさまでした」と書き出し、ASKAとの2ショットやコンサートとの様子などを投稿。「最高を越える、最幸の時間でした。ASKAさん素敵な歌をありがとうございました。今日もお話しできて嬉しかったです」と感謝の思いをつづった。