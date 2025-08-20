元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。父親の誕生日を祝福した。北斗は「私の父の84歳の誕生日」と報告。「仕事前に家に行ったけど会えず終い生放送なので待てずに家を出ましたが、今日の夜は大阪に行かなきゃなので。会えなくて残念」と直接お祝いできなかったことを明かした。「でも夜は、孫とひ孫とお祝い行ってくれたそうで…」と長男健之介さんと父の2ショットを公開。「